Guaíba recua mais 9 cm em 24h; Taquari sobe abaixo do nível de inundação

O nível do Guaíba caiu nove centímetros em 24 horas, marcando 4,43 metros na manhã deste domingo (19). A tendência de queda é repetida em parte dos rios do estado, segundo monitoramento da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Apesar da diminuição, Guaíba continua 1,4 m acima da cota de inundação. Às 7h de sábado (18), o nível era de 4,52 m. Às 17h de ontem, ele havia subido um pouco e ficou em 4,55 m. Depois disso, caiu. A expectativa é de que o processo de baixa seja "lento e gradual", mas continue ao longo do dia, informou o MetSul.

Rio dos Sinos ficou abaixo dos 6 m pela primeira vez na semana. A medição de 5,96 às 20h do sábado é a menor desde 13 de maio.

Rio Caí baixou 47 cm em 12 horas, diz prefeitura. Segundo as medições do município de São Sebastião do Caí, as águas do rio marcavam 7,3 m de altura às 7h deste domingo.

Nível do rio Taquari subiu, mas está abaixo da cota de inundação, que é de 18 metros. Em Muçum, medindo 6,51 metros na noite do sábado (18), o rio mostrou elevação de mais de 60 cm em 12 horas.

Lagoa dos Patos registrou baixa momentânea, mas voltou a subir nesta manhã. Às 7h, a régua do município de São Lourenço do Sul marcava 2,86 m — mais que o dobro da cota de inundação, que é de 1,3 m.

Números da tragédia

O estado tem 155 mortos, 94 desaparecidos, 806 feridos e 463 municípios afetados pelas chuvas. A informação é de boletim da Defesa Civil.

Há 2,3 milhões de pessoas afetadas no estado. Dessas, 540 mil estão desalojadas e 76,9 mil estão alocadas em abrigos.

Mais de 1/3 dos alunos ainda estão sem aulas. Segundo o Governo do Rio Grande do Sul, 261.858 estudantes ainda não retornaram à escola, equivalente a 36% do número total de alunos do estado. Desses, 194 mil ainda não têm previsão de voltar às aulas.

Há 83 trechos de estradas bloqueados. Quase 50 pontos de bloqueio ocorrem em rodovias, em regiões de estradas, pontes e balsas, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem.