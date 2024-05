Bailarino de Madonna que usou fio-dental agradece ao Rio: 'Sentir o babado'

Prince, bailarino da Madonna que chamou a atenção por usar biquíni fio-dental, fez uma publicação para agradecer o carinho do público brasileiro.

O que aconteceu

O dançarino publicou uma sequência de fotos de sua passagem pelo Rio de Janeiro, com fotos do show de Copacabana e curtindo dias de sol na praia.

Prince agradeceu e disse que se sentiu 'babado'. "Final perfeito para todos os envolvidos. Madonna, eu te amo muito. Rio você tem meu coração. Obrigada por me fazer sentir babado", escreveu na legenda.

O bailarino também fez uma performance sensual com Anitta no palco, usando um biquíni com as cores da bandeira do Brasil.