Ex-BBBs médicas vão para Rio Grande do Sul ajudar vítimas de enchentes

As ex-BBBs médicas Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan viajaram para o Rio Gande do Sul para ajudar vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas.

O que aconteceu

No Instagram, a campeão do BBB 23 arrecadou medicamentos após conversar com médico da região e saber que estavam sofrendo com escassez de remédios.

" A situação está desesperadora. Difícil acesso para fazer o resgate de algumas pessoas, um hospital teve que ser evacuado porque acabou inundando. Estão remanejando os pacientes"

Amanda também contou que vai auxiliar nos trabalhos por lá com Marcela, Thelma e um grupo de médicas voluntárias.

"Depois de algumas tentativas, estou indo na cara e na coragem. Mas sei que tem uma galera que tem disponibilidade de ir ajudar, são profissionais da área da saúde e com certeza iam agregar muito, mas não conseguem chegar até lá"