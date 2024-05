Brenno critica Hadad em A Grande Conquista: 'Estava aqui de férias'

Brenno Pavarini criticou a participação de João Hadad em A Grande Conquista (Record). Brenno acredita que o conquisteiro foi eliminado e não sabe que, na verdade, Hadad já foi selecionado para a Mansão do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa, Brenno conversou com alguns participantes e avaliou as atitudes de Hadad.

Brenno: "Antes de entrar aqui, o Hadad estava sendo cogitado como campeão. E o Hadad estava aqui de férias! Ele só cagava, dormia, comia e fumava. Só isso que ele fazia".

Fellipe Villas: "Eu vi o Hadad varrendo a casa uma vez".

Brenno: "E eu chamava, hein? 'Ei, Hadad, vamos lá ajudar'. Ele falava: 'Pô, mas só vem em mim'. Mas eu também estou limpando, e aí?".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso