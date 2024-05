A Grande Conquista: Baronesa revela que Andreia estaria 'planejando' briga

Claudia Baronesa contou que Andreia de Andrade estaria "se guardando" para discutir com ela quando chegasse na Mansão de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Baronesa lavava a louça quando contou a conversa que teria tido com Andreia para Liziane Gutierrez e Catia Paganote.

Baronesa: "Não entendi ainda qual é a dela...".

Liziane: "Ela está querendo ser sua amiguinha?".

Baronesa: "Por enquanto. Ela falou que vai brigar só lá [na Mansão]".

Liziane: "Ela quer o quê? Briga combinada?".

Catia: "Quem?".

Baronesa: "A Andreia, da Casa Azul. Ela falou que quer subir para a Mansão para a gente brigar lá".

Catia: "Pra quê?".

Baronesa: "Não entendi".

