Rosiane Pinheiro expõe abuso sexual na infância e relacionamento tóxico

Rosiane Pinheiro, 50, ex-participante de A Fazenda 14 (Record), revelou ter sido abusada sexualmente durante a infância.

O que aconteceu

A dançarina revelou o abuso durante um longo desabafo, ao rebater críticas ao seu corpo. "Foi por conta de comentários como esse que eu entrei em depressão e cheguei ao fundo do poço".

Ela continuou. "Eu não irei mais me calar! Sempre fui cobrada por conta do meu corpo! Vocês não sabem da minha história! Vocês não sabem porque eu engordo! Eu tenho ansiedade, eu já tive depressão e sabe por que tudo isso? Porque na minha infância eu fui abusada e tudo isso mexe comigo até hoje."

Vocês tem noção o que é ser abusada sexualmente na infância?! Ser roubada durante o auge da sua carreira por pessoas ao seu redor que você confia? Aí você entra num relacionamento e a pessoa te rouba tudo que você construiu durante anos e ainda te proíbe de sair? Rosiane Pinheiro

Rosiane detalhou mais o relacionamento abusivo que viveu. "Só eu sei oque eu sofri. Eu me vi uma artista nacionalmente conhecida e do nada, por conta de um relacionamento, sendo obrigada a não poder mais dançar, nem falar, nem me vestir como eu quero! Ainda me ameaçava."

A dançarina contou que já desenvolveu problemas de saúde pelas cobranças. "Sobre a cobrança com o corpo, eu escuto isso desde o concurso da Morena do Tchan! Vocês tem noção do que é o tempo todo ouvir de empresários e amigos que "emagrece, você tá gorda". Eu já cheguei a desenvolver gastrite, úlcera por passar fome."

Eu vivia em emergência com desidratação porque eu passava fome pra tentar emagrecer e me manter como era imposto. Rosiane Pinheiro

"Por isso eu acabo engordando as vezes, eu tenho ansiedade! Às vezes todos esses traumas vêm de uma vez só, e eu acabo descontando na comida", desabafou.

A ex-Fazenda finalizou afirmando que não aceitará mais cobranças. "Sou gostosa do jeitinho que sou e ninguém vai me fazer sentir o contrário."