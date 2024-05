Fellipe em A Grande Conquista: 'Na última vez que bebi vodca, fiz um filho'

Em A Grande Conquista (Record), Fellipe Villas citou os efeitos que algumas bebidas alcoólicas causam nele.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto esperava o Desafio Final começar, Fellipe conversou sobre bebidas alcoólicas com Guipa.

Fellipe: "Eu não sou muito de beber, mas de vez em quando eu tento dar uma espairecida. Mas vodca eu tirei da minha vida. A última vez que eu bebi vodca eu fiz um filho. E eu nem lembro direito. Não que ele seja uma coisa ruim. Claro que não, é uma bênção para mim. Amo de paixão. Mas assim... Eu gosto de fazer as coisas e lembrar".

Guipa: "O bagulho é louco. Cê esquece mesmo...".

Fellipe: "Aí agora eu tomo gin. Ou uísque".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso