Kevin Spacey anula decisão do Reino Unido em caso de abuso sexual por erro dos advogados

Por Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - O ator norte-americano Kevin Spacey, ganhador do Oscar, anulou na terça-feira uma decisão de um tribunal de Londres que o tinha considerado responsável por uma suposta agressão sexual a um homem britânico, depois que advogados erroneamente não apresentaram uma defesa para um processo civil.

Spacey está sendo processado na Alta Corte de Londres por um homem, que não pode ser identificado por motivos legais, que alega ter sido agredido sexualmente pelo astro de Hollywood em 2008. O ator negou as alegações.

Em 2022, o ator de 64 anos foi acusado no Reino Unido de nove crimes sexuais contra quatro homens entre 2004 e 2013, mas foi absolvido de todas as acusações após um julgamento no ano passado.

Um desses quatro reclamantes processou Spacey separadamente em uma ação civil na Alta Corte de Londres em 2022.

No início deste ano, um juiz concedeu ao homem "julgamento à revelia" - uma decisão a seu favor sem um julgamento - depois que os advogados de Spacey não apresentaram uma defesa para o processo a tempo.

Adam Speker, advogado que representa Spacey, disse que foi um "erro genuíno" da equipe jurídica do ator, do escritório de advocacia britânico Carter-Ruck.

Speker argumentou que seria injusto para o reclamante ganhar efetivamente seu processo contra Spacey sem um julgamento quando ele havia sido "desacreditado por um júri".

O juiz Jeremy Cook decidiu a favor de Spacey e anulou a sentença à revelia contra o ator.

"Os advogados do réu cometeram um erro", disse Cook. "Na minha visão, esse erro não deve ser cometido contra o réu."

A decisão de terça-feira significa que o caso do requerente contra Spacey prosseguirá para um julgamento completo.

A decisão vem um dia depois que o Channel 4, do Reino Unido, transmitiu um documentário com depoimentos de vários homens que alegaram comportamento inadequado por parte de Spacey.

Spacey concedeu uma entrevista ao radialista britânico Dan Wootton antes da transmissão, na qual negou qualquer atividade ilegal e disse que não se permitiria ser "atacado sem fundamento sem se defender".