Participantes de A Grande Conquista encaram prova de resistência

Os participantes de A Grande Conquista (Record) vão competir no Desafio Final da Vila hoje.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fred, Inteligência Artificial do programa, anunciou a prova. "O Desafio Final da Vila está chegando. prepare-se para a prova imediatamente e aguardem novas instruções".

Os 30 vileiros vão encarar uma Prova de Resistência Na dinâmica, os jogadores devem usar a força dos braços para ficarem pendurados numa estrutura suspensa.

Os três participantes que permanecerem por mais tempo ganharão um prêmio em dinheiro: R$ 10 mil. A disputa é individual, mas os 30 conquisteiros serão divididos em três grupos. Entre as regras do desafio, só será permitido usar as mãos e braços para se pendurar na estrutura.

A prova irá ao ar no programa desta quarta-feira, 08/05.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso