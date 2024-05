Edlaine cita abusos que sofreu dos pais: 'Ferro na mão, facada no pescoço'

Em A Grande Conquista (Record), Edlaine Barboza fez um desabafo sobre os maus tratos que sofreu na infância.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto da Casa Laranja, a participante se abriu sobre sua relação com a mãe, que a abandonou, e o pai alcoólatra.

Edlaine: "Ela [mãe] me maltratava muito. Botava ferro de passar na minha mão. Inclusive, tenho essa marca [da agressão]. Meu pai não aceitava aquilo e chegou um dia que ela falou: 'Já que você quer tanto essa criança, vai embora com ela'. E foi o que meu pai fez. O meu pai foi embora comigo e eu nunca mais a vi".

Edlaine: "Só que meu pai é alcoólatra, não tinha condições de me criar sozinho. Até porque ele não tinha casa. Ele vivia por aí. Fui parar num colégio interno, que era a única forma de me manter viva. Eu cresci nesse colégio interno, sem família. A única família que eu tinha era o meu pai. Apesar do vício dele, porque ele ficava muito agressivo quando bebia, ele sempre ia me visitar".

Edlaine: "Quando fiz 12 anos, o colégio deixou de ser interno (...). Eu passei a viver com o meu pai da forma que ele vivia. E meu pai não tinha casa. Ele adaptou uma kitnet, só que não tinha banheiro, não tinha nada. Eu vivi dos 12 aos 18 sem geladeira, sem fogão, sem banheiro. A gente vivia realmente na miséria, com ratos passando em cima da gente. Um lugar bem precário mesmo".

Edlaine: "E eu convivia com meu pai, né? Alcoólatra, agressivo. Ele bebia muito, então ele me agredia muito. Me dava facada na mão, no pescoço. Mas eu sabia que ele era uma excelente pessoa. E dava pra ver que ele fazia tudo isso pela mágoa que ele tinha da minha mãe. Parecia que ele descontava em mim".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso