Após separação, Gracyanne Barbosa comenta saúde: ''Cabeça uma merd*

Após separação do cantor Belo, que vem cercada de polêmicas, Gracyanne Barbosa, 40, atualizou seus fãs sobre seu estado de saúde.

O que aconteceu

Recentemente, a influencer fitness interrompeu suas atividades na academia por precisar fazer uma cirurgia no tendão patelar, no joelho. "Saindo do meu médico com notícia boa: enfim, depois de tanto tempo lesionada, treinando aquele treino safado, mas por motivos de necessidade, eu melhorei. Fisicamente que eu estou falando, porque a minha cabeça está uma merd*", disparou.

Gracyanne também comentou que voltou ao corpo que estava em 2019, por ter perdido gordura nesse período que ficou parada. "Perdi gordura nas 'banhas' aqui do lado (da barriga), eu ganhei massa muscular... Eu saí (do médico) muito feliz. Vou até treinar agora, meu povo! Estão vendo? A vida é boa, Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo", declarou, por fim.