Vanessa Rozan ensina a fazer sardas falsas com maquiagem

No episódio desta terça-feira (7/5) do Lab da Beleza, Vanessa Rozan mostra que, ao contrário do que diz uma trend que viralizou recentemente no TikTok, não é necessário usar brócolis para fazer sardas artificiais. O passo a passo da expert é mais simples do que parece —e não envolve nenhum legume.

"Nunca precisamos do brócolis [para fazer sardas falsas]. Foi realmente uma alucinação coletiva", diz a apresentadora de TV e maquiadora, em referência aos vídeos de pessoas que usaram o legume para se maquiar. O item de maquiagem usado para esse fim em desfiles sempre foi outro, diz ela: sombra de sobrancelha.

"Com a sombra de sobrancelha, você consegue tons mais neutros, não puxa nem muito pro vermelho, nem muito pro cinza", explica a expert.

A dica principal é adaptar o uso da sombra de acordo com o seu tom de pele. No teste, Vanessa tinha à disposição quatro tons, desde uma opção bem clara (que seria a ideal para pessoas brancas) até uma preta (ideal para pele retinta). Ela diz que sempre prefere usar dois tons, para deixar uma impressão mais natural na pele.

Como fazer? Misture um pouco de sombra com bruma, água hidratante, água do filtro ou uma versão líquida de fixador de maquiagem. Com uma escova de sobrancelha ou uma escova de rímel (seca), aplique a mistura sobre o rosto, como se estivesse "espirrando" o líquido.

Vanessa também usou um pincel de delineador, com um tom mais claro, para criar algumas sardas mais volumosas.

Assista ao episódio abaixo ou no topo da página para ver o resultado da técnica: