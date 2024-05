A Grande Conquista: Vivi confessa que comeu goiaba escondida com Andreia

Vivi Fernandez, participante de A Grande Conquista (Record) eliminada ontem, contou que roubou uma goiaba para comer no reality show.

O que aconteceu

Os eliminados da 4ª Zona de Risco participaram do O Grande React. Vivi foi entrevistada por Ju Nogueira e admitiu que ela e Andreia de Andrade comeram uma fruta escondidas dos outros participantes.

Vivi: "Eu mesma posso entregar uma coisa aqui: eu comi goiaba escondida. Levei para debaixo do edredom e comi. Acho que foi a coisa mais impulsiva que fiz lá dentro. Comi uma goiaba escondida. Eu e outra participante, que não vou entregar. Ela dividiu o roubo comigo".

Ju Nogueira: "Ah, não. Agora vai contar! Você já saiu. Conta!".

Vivi: "A Andreia. Ela ficava ali na cozinha, e falou assim: 'Eu trouxe [a goiaba] para a gente ficar um pouquinho mais animada'".

