Segurança de Drake é ferido em tiroteio fora da mansão do rapper em Toronto

OTTAWA (Reuters) - Um segurança foi gravemente ferido em um tiroteio na mansão do rapper canadense Drake, nas primeiras horas desta terça-feira, segundo a polícia, sem confirmar se o vencedor de cinco prêmios Grammy estava em casa quando o incidente ocorreu.

A polícia foi chamada para um tiroteio na casa de Drake aproximadamente às 2h00, horário local (03h00 em Brasília). Ao chegarem à residência, os policiais encontraram um homem com um ferimento de bala, afirmou o inspetor Paul Krawczyk a repórteres.

“Não posso confirmar se Drake estava em casa quando o incidente ocorreu, mas posso dizer que estamos em contato com sua equipe e eles estão cooperando”, disse Krawczyk.

O suposto atirador foi visto e fugiu em um veículo, afirmou Krawczyk, acrescentando que a polícia está investigando o incidente e ainda não identificou um motivo.

O homem ferido, um segurança que estava no lado de fora dos portões da mansão, ainda estava no hospital em condição grave, de acordo com Krawczyk.

Um representante de Drake não respondeu ao pedido por comentário em um primeiro momento.

