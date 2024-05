A Grande Conquista: Guipa promete parar de fumar se for para Mansão

Guipa prometeu largar o vício em cigarro se conseguir uma vaga na Mansão de A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na cozinha, Guipa preparava uma refeição quando prometeu parar de fumar se avançar para a próxima fase do reality show.

Guipa: "Brasil, está jogada a promessa: se eu for para a Mansão, eu não fumo na Mansão. Podem me cobrar. Vai ser difícil. Mas mais difícil do que ter vencido 100 pessoas, junto com essa rapaziada linda do meu lado aqui? Vai ser fácil. Então eu não vou fumar se for para a Mansão.

Jaline: "Olha a promessa! Fumar é difícil parar, hein".

Guipa: "Eu vou parar, você não me conhece. Eu sou forte".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso