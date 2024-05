A Grande Conquista: Casas Azul e Verde são fechadas; entenda

Os 30 vileiros remanescentes na Vila de A Grande Conquista (Record) agora vão morar todos juntos na Casa Laranja.

O que aconteceu

Por votação dos espectadores, as Casas Verde e Azul foram fechadas. Lizi Gutierrez leu o anúncio para os participantes esta manhã: "O público escolheu fechar as Casas Azul e Verde. Agora todos vocês vão morar na Casa Laranja. Atenção: a partir deste momento, a Casa não terá mais Dono. A suíte dos Donos será fechada".

Cinco moradores da Casa Verde e sete que estavam na Casa Azul fizeram a mudança. Agora, os 30 vileiros dividem o mesmo teto.

