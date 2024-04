Filmes eróticos: onde assistir 20 títulos para deixar sua noite mais quente

Está a fim de deixar suas noites com um clima mais quente? Confira 20 filmes eróticos —e não pornográficos— que Splash separou para você curtir com seu parceiro ou até mesmo sozinho.

A lista a seguir contém os melhores títulos eróticos baseados nas notas do site IMDb e podem ser conferidos nos streamings: Netflix, Globoplay, AppleTV, Max, Paramount+ e Prime Video, além do YouTube.

20. Cinquenta Tons Mais Escuros (2017)

Christian Grey quer trazer Anastasia de volta e, para isso, aceita um acordo proposto por ela. Durante a nova aproximação, forças externas tentam atrapalhar o casal.

IMDB : 4,6

: 4,6 Direção : James Foley

: James Foley Elenco : Jamie Dornan, Dakota Johnson, Kim Basinger

: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Kim Basinger Onde assistir: Netflix, Star+, Paramount +, Globoplay, Apple TV

19. MILF (2018)

Três amigas na casa dos 40 curtem suas férias de verão no sul da França vivendo aventuras e paixões com homens bem mais novos.

IMDB : 4,8

: 4,8 Direção : Axelle Laffont

: Axelle Laffont Elenco : Axelle Laffont, Marie-Josée Croze, Virginie Ledoyen

: Axelle Laffont, Marie-Josée Croze, Virginie Ledoyen Onde assistir: Netflix

18. After - Depois da Verdade (2020)

Após descobrir sobre a aposta, Tessa decide seguir seu caminho e começa um novo trabalho com editora de livros. No entanto, Hardin reaparece tentando mostrar que mudou e quer reatar o relacionamento.

IMDB : 5,0

: 5,0 Direção : Roger Kumble

: Roger Kumble Elenco : Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Dylan Sprouse

: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Dylan Sprouse Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV

17. Águas Profundas (2022)

Um casal passa por problemas no relacionamento e, para evitar o divórcio, o marido permite que sua esposa tenha casos com outros homens. Mal sabe ele que viraria o principal suspeito do desaparecimento dos amantes dela.

IMDB : 5,4

: 5,4 Direção : Adrian Lyne

: Adrian Lyne Elenco : Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts

: Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts Onde assistir: Prime Video

16. Duck Butter (2018)

Após vivenciarem mentiras e infidelidades em seus relacionamentos, duas mulheres decidem passar 24 horas juntas e explorar novas formas de intimidade.

IMDB : 5,3

: 5,3 Direção : Miguel Arteta

: Miguel Arteta Elenco : Alia Shawkat, Laia Costa, Jay Duplass

: Alia Shawkat, Laia Costa, Jay Duplass Onde assistir: Netflix

15. Adonis (2017)

Um jovem ator da Ópera de Pequim acaba se tornando um profissional do sexo para homens ao se juntar a uma espécie de culto de trabalhadores sexuais.

IMDB : 5,4

: 5,4 Direção : Scud

: Scud Elenco : Adonis He, Susan Yam-Yam Shaw, Nora Miao

: Adonis He, Susan Yam-Yam Shaw, Nora Miao Onde assistir: Prime Video

14. Teenage Cocktail (2016)

Annie e Jules decidem fugir da pequena cidade onde moram. Entretanto, como elas não têm dinheiro, Jules sugere que façam exibições sensuais na internet. Logo descobrem que há consequências.

IMDB : 5,9

: 5,9 Direção : John Carchietta

: John Carchietta Elenco : Fabianne Therese, Nichole Bloom, A. J. Bowen

: Fabianne Therese, Nichole Bloom, A. J. Bowen Onde assistir: YouTube

13. Terapia do Prazer (1997)

Para entenderem por que a esposa não consegue chegar a um orgasmo com o marido, um casal recém-casado decide visitar uma terapeuta sexual. Porém, acaba não sendo tão boa ideia.

IMDB : 6,0

: 6,0 Direção : Lance Young

: Lance Young Elenco : Craig Sheffer, Terence Stamp, Sheryl Lee

: Craig Sheffer, Terence Stamp, Sheryl Lee Onde assistir: Netflix

12. Amor com Fetiche (2022)

Dois colegas de trabalho concordam em viver uma relação cheia de joguinhos, após Ji-woo receber uma encomenda inusitada endereçada a Ji-hoo: uma coleira de couro com tachinhas de alumínio.

IMDB : 6,3

: 6,3 Direção : Hyeon-jin Park

: Hyeon-jin Park Elenco : Seohyun, Ju, Kim Bo-ra

: Seohyun, Ju, Kim Bo-ra Onde assistir: Netflix

11. Newness (2017)

Martin e Gabi se conhecem em um aplicativo de encontros e começam a namorar. Quando começa a cair na rotina, eles decidem abrir o relacionamento e viver novas experiências juntos.

IMDB : 6,3

: 6,3 Direção : Drake Doremus

: Drake Doremus Elenco : Laia Costa, Nicholas Hoult, Danny Huston

: Laia Costa, Nicholas Hoult, Danny Huston Onde assistir: Netflix

10. The Housemaid (2010)

Eun-yn vai trabalhar como empregada na casa de uma família rica. A jovem e o patriarca da casa, que está infeliz com o sexo com sua esposa, começam a ter um caso.

IMDB : 6,4

: 6,4 Direção : Im Sang-soo

: Im Sang-soo Elenco : Jeon Do-yeon, Lee Jung-jae, Seo Woo

: Jeon Do-yeon, Lee Jung-jae, Seo Woo Onde assistir: Prime Video, Apple TV

9. O Amante de Lady Chatterley (2022)

Após voltar paralisado da cintura para baixo de um combate durante a Primeira Guerra Mundial, Sir Clifford Chatterley incentiva sua esposa, Lady Chatterley, a ter relações sexuais com outro homem.

IMDB : 6,6

: 6,6 Direção : Laure de Clermont-Tonnerre

: Laure de Clermont-Tonnerre Elenco : Emma Corrin, Jack O?Connell, Ella Hunt

: Emma Corrin, Jack O?Connell, Ella Hunt Onde assistir: Netflix

8. Um Estranho no Lago (2013)

Um lago é usado como praia nudista por vários homens homossexuais e o bosque ao lado, para relações sexuais. Franck, um dos frequentadores do local, se apaixona por um novato no lago, Michel. Mal sabe ele que sua nova paixão é uma pessoa perigosa.

IMDB : 6,8

: 6,8 Direção : Alain Guiraudie

: Alain Guiraudie Elenco : Alain Guiraudie, Christophe Paou, Pierre Deladonchamps

: Alain Guiraudie, Christophe Paou, Pierre Deladonchamps Onde assistir: Apple TV, Telecine

7. Secretária (2002)

Após receber alta de um hospital psiquiátrico, Lee Holloway consegue um emprego como secretária de um advogado exigente, E. Edward Grey. No entanto, essa relação passa de profissional para um relacionamento sexual e sadomasoquista.

IMDB : 6,9

: 6,9 Direção : Steven Shainberg

: Steven Shainberg Elenco : James Spader, Maggie Gyllenhaal, Jeremy Davies

: James Spader, Maggie Gyllenhaal, Jeremy Davies Onde assistir: Globoplay, Prime Video, Apple TV+, Lionsgate+

6. Ninfomaníaca - Volume 1 (2013)

Ao ser encontrada em um beco, Joe, uma jovem ninfomaníaca, é resgatada por um velho solteiro, para quem conta suas experiências sexuais.

IMDB : 6,9

: 6,9 Direção : Lars von Trier

: Lars von Trier Elenco : Mia Goth, Stacy Martin, Shia LaBeouf

: Mia Goth, Stacy Martin, Shia LaBeouf Onde assistir: Netflix

5. A Pequena Morte (2014)

Um casal passa por dificuldades no sexo ao descobrir que a mulher só fica excitada quando é assediada. Outra apenas fica satisfeita ao ver o namorado chorar. Um homem descobre algo sobre si mesmo quando deixa a namorada inconsciente. Vários casais de Sydney, na Austrália, têm suas vidas sexuais e relacionamentos explorados nesse longa.

IMDB : 7,0

: 7,0 Direção : Josh Lawson

: Josh Lawson Elenco : Josh Lawson, Bojana Novakovic, Damon Herriaman

: Josh Lawson, Bojana Novakovic, Damon Herriaman Onde assistir: YouTube

4. Instinto Selvagem (1992)

A escritora Catherine Tramell é acusada de matar seus amantes da mesma maneira que seus personagens nos livros. O policial que está investigando o crime acaba se sentindo atraído por ela.

IMDB : 7,0

: 7,0 Direção : Paul Verhoeven

: Paul Verhoeven Elenco : Sharon Stone, Michael Douglas, Jeanne Tripplehorn

: Sharon Stone, Michael Douglas, Jeanne Tripplehorn Onde assistir: Apple TV

3. De Olhos Bem Fechados (1999)

O casamento perfeito de Bill Harford e Alice se vê abalado quando, em uma festa de natal, ela decide confessar que sentiu atração por outro homem no passado, por quem seria capaz de largar Bill e sua filha.

IMDB : 7,5

: 7,5 Direção : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Elenco : Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack

: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack Onde assistir: HBO Max, Apple TV, Prime Video

2. Azul é a Cor Mais Quente (2013)

Adèle, uma garota de 15 anos, se vê apaixonada por uma garota, Emma, pela primeira vez. Ela, então, se entrega secretamente a este amor.

IMDB : 7,7

: 7,7 Direção : Abdellatif Kechiche

: Abdellatif Kechiche Elenco : Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Jérémie Laheurte

: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Jérémie Laheurte Onde assistir: Apple TV

1. Boogie Nights: Prazer Sem Limites (1997)

Eddie Adams, um ajudante de garçom é transformado em Dirk Diggler, a personalidade mais famosa do mundo pornô, pelo produtor Jack Horner. No entanto, os sonhos de Eddie de transformar sexo em estrelato estão prestes a encontrar com uma realidade amarga.