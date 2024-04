Zefa Leonel cai para trás com descoberta de Quinota sobre pedra preciosa

No capítulo de sábado (27), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel (Andrea Beltrão) fica chocada com a descoberta de Quinota (Larissa Bocchino) sobre as pedras preciosas que tanto procura.

Tudo começa quando a protagonista decide lavar o vestido que a mãe usou ao sofrer um acidente na gruta. "Mas o que é isso? Que esquisito. Esse pó prateado não sai de jeito maneira...", diz a jovem ao pendurar a roupa no varal.

Ela entra em casa para mostrar o vestido para a matriarca. "Mãe, o que é esse pó meio prata, meio azulado? Não sai de jeito qualidade...", pergunta.

Zefa Leonel se choca ao descobrir que é um pó ligado à turmalina paraíba. "Pegmatito", responde ela. "Um tipo de rocha. Onde tem isso, tem...", diz Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). "Turmalina paraíba. Onde tem pegmatito tem outras gemas... até a turmalina paraíba", completa a esposa.

Mas a família não gosta da ideia de Zefa Leonel voltar à Gruta Azul após o acidente. "Mãe... a senhora não está pensando em voltar pra Gruta Azul, está?", questiona Quinota.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.