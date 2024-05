'Missão espiritual' trouxe Maíra Cardi de volta à internet: 'Falar de Deus'

Maíra Cardi, 40, conversou com a revista Quem sobre os motivos que a levaram a voltar à internet.

O que aconteceu

Ela descreveu como libertador o período que passou longe das redes sociais. "Não vejo [hoje] absolutamente nada do que acontece na internet. Fiquei oito meses fora e foi a melhor experiência que tive nos últimos tempos. É estar livre de ser moldada por valores que fogem dos meus. Não tem preço."

Maíra explica que voltou, entretanto, às plataformas para cumprir uma espécie de missão espiritual. "Deus falou fortemente comigo e entendi que voltar não era opcional. Deus me confiou algo muito grande! Jesus tinha seguidores. Somente Jesus é digno de ser seguido. Tenho 9 milhões de seguidores, não posso simplesmente virar as costas para isso. É fingir que não entendi a importância disso. Essas 9 milhões de pessoas me ouvem. O que Deus espera de mim? Tudo no mundo se retroalimenta, e o que não se retroalimenta morre. Não posso só receber de Deus, tenho que entregar também. Já recebi muito, preciso devolver!"

A life coach afirma que o fator financeiro pouco ou nada pesou na decisão de retomar a carreira de influenciadora. "Eu poderia não trabalhar nunca mais. Financeiramente eu e meu marido [o coach de finanças Thiago Nigro, 33] estamos garantidos - mas não é sobre liberdade financeira, é sobre valores. As árvores dão frutos que alimentam os animais e os homens. Os rios alimentam outros rios, que alimentam mares. O único que não alimenta nenhum outro é o Mar Morto - que exatamente por isso chamamos de 'morto', e ali não vivem peixes. Tudo que não dá sequência ao ciclo da vida morre! Logo entendi que voltar, falar sobre Deus e entregar saúde através do dom que Deus me deu não era mais opcional."

Maíra adiantou também um pouco do que pretende passar nas palestras que fará ao lado do esposo em 12 cidades do país. "Eu e o Thiago temos uma parceria muito legal, mas o que mais nos une é nosso propósito. Então, antes de tomarmos qualquer decisão, pedimos autorização para Quem rege nossas vidas e nossos passos. Por isso, quando construímos algo, flui muito bem porque não é sobre nós. Tudo que fazemos é com muita facilidade e amor porque somos o instrumento. Por onde passamos, despertamos muitas pessoas. As pessoas têm amado e se impressionado com os conteúdos! Em breve, faremos retiros presenciais e imersões mais intensas."