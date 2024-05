Após Madonna, Praia de Copacabana recebe festival gratuito com Djavan e IZA

TIM Music Rio 2024 unirá diferentes nomes da música brasileira na Praia de Copacabana — semanas após show de Madonna para 1,6 milhão de pessoas.

Como vai ser

Sobem ao palco Djavan, IZA, Gloria Groove, Marina Sena, Baco Exu do Blues, Rael, Preta Gil e Thiago Pantaleão. Além deles, Diogo Nogueira, Marvvila e Roberta Sá se reúnem para homenagear a sambista Beth Carvalho.

Os shows acontecerão mais uma vez no posto 4 da praia de Copacabana nos dias 25 e 26 de maio e 1º e 2 de junho. "O TIM Music Rio representa nosso compromisso de levar música de qualidade para todas as pessoas", explica Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

Vamos ocupar mais uma vez as areias de Copacabana com um evento cuja marca principal é a diversidade. Escalamos artistas dos mais diferentes ritmos, passando pela MPB, o pop, o rap, entre outros, para garantir entretenimento para todos os públicos, e, assim, promover um grande encontro de gerações. Para coroar esse grande momento, teremos um grande show de Djavan e uma homenagem mais do que merecida a 'Madrinha' e inspiração de vários sambistas consagrados, Beth Carvalho.

Rafaello Ramundo, sócio diretor da Novo Traço e diretor artístico do evento

Em suas duas primeiras edições, o TIM Music Rio reuniu mais de meio milhão de pessoas em Copacabana. É realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Os shows contam com toda a infraestrutura e suporte necessários dos órgãos públicos e acontecem sempre entre 16h e 20h.

SERVIÇO - Tim Music Rio

Datas: 25 e 26 de maio, e 1º e 2 de Junho

Local: Praia de Copacabana, Posto 4, RJ

Abertura: 16h

Encerramento: 20h

PROGRAMAÇÃO