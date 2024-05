Ana Hikari vive namoro aberto, mas diz que há regras para evitar traição

Ana Hikari vive um relacionamento aberto com o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio, mas ressaltou que existem regras.

O que aconteceu

Hikari explicou que a relação aberta "alivia" um pouco quanto a questão da confiança no namoro. Entretanto, durante participação no podcast Avisa Chegando, a atriz destacou que por existir regras estipuladas por ela e o namorado, pode haver traição, caso um deles não respeite o acordado.

"A gente tem regras, não é tipo foda-se, não é porque é aberto que não tem combinados. Então existe a questão da confiança porque tem esses combinados. Por exemplo, se a gente está na mesma cidade, porque a gente não mora na mesma cidade, mas se a gente está na mesma cidade, a gente tem o combinado de estar juntos, não com outras pessoas, no dia em que a gente está na mesma cidade", declarou.

A atriz disse que a traição na relação existe se um deles ficar com outra pessoa quando estão na mesma cidade. "A lógica é 'eu amo essa pessoa, eu quero aproveitar com essa pessoa, não vou ficar com outra pessoa no dia em que ela está aqui'. Então, a gente tem esses combinados e aí isso exige confiança. Existiria traição nessa relação porque, se tem combinado e você extrapola os combinados, é uma traição".

Ana Hikari mora no Rio de Janeiro, enquanto Facundo Connio vive em Montevidéu, no Uruguai, onde mantém um restaurante. Eles se conheceram durante uma viagem da atriz ao país e mantêm o namoro à distância.