Dieguinho: Expectativa sobre rompimento pode favorecer documentário de Davi

Davi Brito, 21, usou as redes sociais para convidar seus milhões de seguidores para assistir ao documentário "Davi: Um Cara Comum da Bahia", que será lançado nesta quarta-feira (8), na Globoplay.

Kerline Cardoso, comentarista do Central Splash, tema que a produção focada em Davi possa não ser tão bem-sucedida quanto a Globo espera. "O resultado disso vai depender muito da divulgação desse documentário. É preciso ver o que vão fazer para torná-lo atrativo para o público e até que ponto ele vai romper a bolha dos assinantes do Globoplay para se tornar viral na internet."

A fim de ilustrar sua tese, Kerline citou as peças similares produzidas após o BBB 22, a partir do sucesso de Juliette Freire, 34, e do cancelamento de Karol Conká, 38. "A Juliette foi a campeã [da temporada], enquanto a Karol Conká foi a participante mais cancelada de todos os tempos. Se fizermos um comparativo, o documentário da Karol foi muito mais comentado e mais interessante [que o de Juliette]."

O apresentador Dieguinho Schueng, entretanto, recordou que o filme de Davi tem um trunfo para se destacar: o interesse geral em torno da separação entre o rapaz e Mani Reggo, 41. "O grande episódio que talvez chame a atenção e atraia as pessoas a assistir é vê-lo falar do rompimento com a Mani. O povo está muito mais curioso para saber o que ele tem a dizer [sobre o assunto] e como essa história vai ser contada no documentário."

Dieguinho: Não faz sentido 'rivalizar' show de Madonna com tragédia no RS

O show de Madonna, 65, neste sábado (4) no Rio de Janeiro foi erroneamente relacionado à tragédia no Rio Grande do Sul. Vários internautas mal-informados alegaram que o governo federal estaria financiando o evento ao invés de destinar recursos às vítimas do Estado gaúcho.

Dieguinho Schueng lamentou que tantas pessoas estejam rivalizando ambos fatos de forma tão equivocada. "Não podemos ficar co-relacionando a vinda da Madonna com essa história. Até porque, se pensarmos de uma forma mais otimista, o legado que a Madonna deixa para o Brasil não é só uma marca na história, mas é também financeiro. O governo do Rio divulgou que a estimativa de arrecadação com o show é de R$ 300 milhões de reais. Muitos turistas estiveram lá, 96% da rede hoteleira do Rio de Janeiro foi ocupada. Parte desse dinheiro pode, sim, ser direcionado às vítimas da tragédia."