Dieguinho: Não faz sentido 'rivalizar' show de Madonna com tragédia no RS

O show de Madonna, 65, neste sábado (4) no Rio de Janeiro foi erroneamente relacionado à tragédia no Rio Grande do Sul. Vários internautas mal-informados alegaram que o governo federal estaria financiando o evento ao invés de destinar recursos às vítimas do Estado gaúcho.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, lamentou que tantas pessoas estejam rivalizando ambos fatos de forma tão equivocada. "Não podemos ficar co-relacionando a vinda da Madonna com essa história. Até porque, se pensarmos de uma forma mais otimista, o legado que a Madonna deixa para o Brasil não é só uma marca na história, mas é também financeiro."

Ele opina que parte dos recursos movimentados com a passagem de Madonna pelo Brasil podem ser aplicados na reconstrução do Rio Grande do Sul. "O governo do Rio divulgou que a estimativa de arrecadação com o show é de R$ 300 milhões de reais. Muitos turistas estiveram lá, 96% da rede hoteleira do Rio de Janeiro foi ocupada. Parte desse dinheiro pode, sim, ser direcionado às vítimas da tragédia."

Para Dieguinho, não faz sentido criar esse antagonismo entre dois acontecimentos que pouca relação têm um com o outro. "Se, ao invés de rivalizar as duas situações, somássemos as forças, estaríamos ajudando muito mais gente do que ao criticar uma situação que já estava programada há anos e que infelizmente acabou coincidindo com toda essa questão do Rio Grande do Sul."

Dieguinho: Expectativa sobre rompimento pode favorecer documentário de Davi

Davi Brito, 21, usou as redes sociais para convidar seus milhões de seguidores a assistir ao documentário "Davi: Um Cara Comum da Bahia", que será lançado nesta quarta-feira (8) no Globoplay.

Para Dieguinho Schueng, o grande trunfo da produção é pegar carona no interesse geral em torno da separação entre o rapaz e Mani Reggo, 41. "O grande episódio que talvez chame a atenção e atraia as pessoas a assistir é vê-lo falar do rompimento com a Mani. O povo está muito mais curioso para saber o que ele tem a dizer [sobre o assunto] e como essa história vai ser contada no documentário."