Bündchen está chateada com piadas sobre relação com Brady, diz revista

Gisele Bündchen, 43, está decepcionada com algumas piadas feitas a respeito de seu casamento com Tom Brady. A informação é da revista norte-americana People.

O que aconteceu

De acordo com uma fonte exclusiva da People, Gisele está "profundamente decepcionada com o retrato desrespeitoso de sua família". As piadas foram feitas durante a participação de Brady no especial ao vivo "The Greatest Roast of All Time", exibido no último domingo (5). Brady, 46, foi convidado de honra durante o especial ao vivo da Netflix e foi zoado pelos demais convidados com piadas sobre seu casamento anterior com Gisele.

O atual namoro da modelo com Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu, também foi alvo de piadas. "Como sempre, a prioridade [de Gisele] é apoiar os seus filhos que foram afetados pelo conteúdo irresponsável que foi transmitido".

À People, a fonte ainda apontou que a modelo estava focada em ajudar os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. "Na semana passada, Gisele se dedicou incansavelmente a ajudar os necessitados em seu estado natal, o Rio Grande do Sul, Brasil, que enfrenta as piores enchentes de sua história. Ela estava preocupada com a família afetada pelas enchentes devastadoras, então ouvir piadas sobre sua vida foi muito decepcionante."

Gisele e Tom Brady se separaram em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. Eles são pais de Benjamin, de 13, e Vivian, de 10.