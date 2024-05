Roberto Bataglin, galã dos anos 90, trabalha como corretor de imóveis

Ícone das novelas na década de 1990, Roberto Bataglin, 61, deixou a televisão e atualmente trabalha como corretor de imóveis.

Quem é Roberto

Roberto Bataglin começou a carreira no teatro, atuando na peça "Capitães da Areia", clássico de Jorge Amado. Na década de 90, passou a ser um rosto conhecido, e admirado, na televisão.

Bataglin trabalhou em novelas como "Lua Cheia de Amor", "A Próxima Vítima" e "Vira-Lata". Contudo, mesmo sendo um dos galãs da teledramaturgia, os convites começaram a cair. "Muito cedo parece que os atores não têm mais nada para oferecer. Começou a cair a procura. Não tenho vergonha de falar disso. No exterior, os atores com a minha idade continuam bombando", disse o Bataglin, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Atualmente, ele trabalha como corretor de imóveis. "Trabalho na corretagem com meus imóveis, construindo, vendendo, alugando... Reformo, construo do zero. Agora mesmo estou reformando uma cobertura no Recreio. Dou um 'upgrade' no imóvel para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção", explicou Bataglin, que é pai de três filhos.

Apesar da mudança na carreira, Bataglin diz que tem orgulho do período como ator. "Tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores", destacando o par romântico que fez com Camila Pitanga, na novela "A Próxima Vítima".