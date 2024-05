Vileiros encontram toalha de rosto suja de catarro: 'Passei no rosto'

Cátia, da Casa Verde, encontrou uma toalha suja de catarro perdida pela casa.

O que aconteceu

"Isso aqui está me dando ânsia de vômito. Quem foi? Não sei, mas deve ter gravado", contou a vileira carregando uma toalha de rosto com catarro.

Cátia decidiu mostrar para todos os moradores da casa a falta de higiene sem saber quem era o responsável.

"Será que quem tá gripado...", sugeriu Poliana como possível culpado.

Guipa ficou revoltado com a atitude nojenta: "Tá chegando perto (da Mansão) e a galera está ficando porca. Largando copo por aí. Me embrulhou o estômago. Eu passo a toalha no rosto toda hora".

