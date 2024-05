TXT brilha em nova turnê, 'ACT: Promise'; veja como foi o show

Recebemos um convite da HYBE para assistir a nova turnê do TXT que começou em Seul na última sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5). "ACT: Promise" tem quase três horas de duração, 26 músicas e é dividido por cinco atos marcados por vídeos (VCRs) com alta produção.

'Find the name': o início do show

O ato inicial, intitulado "Find the name" (Encontre o nome) abre com o último single do grupo, "Deja Vu" e uma versão excelente de "Eternally" e "Run Away". Assim que "Run Away" acaba eles fazem uma pequena pausa para apresentações e muito carinho das moas, que lotaram o KSPO Dome, com capacidade para 15 mil pessoas.

Vestidos de branco e com casacos marrons cheios de pingentes e detalhes que remetem a trajetória deles, os cinco integrantes do grupo Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai estavam bastante eufóricos e felizes pela casa cheia e pelo início de uma nova turnê.

Com dois palcos gigantescos e uma estrutura que chama atenção pela grandiosidade, os integrantes estavam todos morenos (algo consideravelmente no k-pop, onde sempre tem alguém com cabelo descolorido). Soobin inclusive comentou: "Sim, eu pintei meu cabelo". Em seguida Taehyun soltou o gogó e deu o spoiler da próxima canção: "I know I love you".

Uma performance memorável de 'Sugar rush ride'

Ainda nesse segmento temos um dos grandes momentos do show que é a versão tradicional de "Sugar rush ride", com o grupo usando vestimentas típicas e dançando com leques, além de um instrumental refinado revisitando as origens. Muitos dançarinos participam da performance, que parece fazer parte de uma abertura de Olimpíadas.

O segundo VCR abre o segundo ato, intitulado "The reality" (A realidade). A primeira troca de roupas é marcada pelo visual "jock", estudante de colégio norte-americano, com jaquetas brancas e azuis e detalhes brilhosos que lembram que eles não são estudantes e sim ídolos de um dos maiores grupos de k-pop da atualidade. Com "Chasing the feeling", adentramos uma parte mais relaxada do setlist com "Magic" e um versão stadium anthem de "New rules", meio High School Mad Max; insanos e jovens.

Hueningkai, com a lighstick nova da não, ensina o público a criar uma "onda" de cores. E logo depois temos uma parte mais confortável do show com eles sorrindo enquanto apresentam "Ghosting", uma música bastante adorada pelas moas.

Nessa altura do show o grupo já está bem mais solto no palco, conversando com os fãs e pedindo para que cantem mais alto. Beomgyu claramente não quer ver ninguém parado em "Thursday's child". Após uma sequência de muita movimentação no palco, Soobin e Yeonjun saem para que a primeira unit da noite se apresente: Beomgyu, Taehyun e Hueningkai apresentam de forma inédita ao vivo "Quarter life", presente no último lançamento do grupo.

Apresentação da TXT, banda de k-pop Imagem: Divulgação/Big Hit

A matadora 'The Killa'

Assim que a performance acaba, estamos diante de outro VCR, dessa vez dando início a seção "Growing Pain " (Dor crescente), mas que poderia se chamar: emos & latinos (não necessariamente nessa ordem). Soobin e Yeonjun retornam ao palco em uma performance hipnotizante de "The Killa", que viralizou por todas as razões certas: coreografia, química, música e looks muito bem escolhidos. O restante do grupo volta ao palco em seguida para "Back for more" (infelizmente sem Anitta) e para a gostosíssima "Tinnitus".

Acaba a parte latina da dor do crescimento e nos deparamos com outro VCR que é o pontapé inicial para a parte mais emo roqueira e cheia de angústia e raiva no coração. "Puma" e "Good boy gone bad" ganharam versões "hard rock" e foram complementadas pela novata "Growing pain", que dá nome ao ato inteiro. Esse recorte do show é para muitos o auge do espetáculo e a essência do grupo.

Depois de destruírem tudo com bastões em uma linha bem Arlequina, ganhamos outro vídeo que marca a seção "I'll be there tomorrow", com três músicas dançantes, bem europop, onde eles dançam com looks todos azuis, jeans, bem jovens vivendo seu auge.

Cansados, os membros tomaram suas águas, Soobin se jogou no chão de tão exausto e Beomgyu trocou seu retorno que falhou. Esse é o momento do show que eles mais conversam com aos fãs. Brincam com a performance de "The killa", Hueningkai fala "Moa, fechem os olhos" (pois a performance é bastante sexy) e por fim eles se despedem com a "última música", "I'll see you there tomorrow".

Dever cumprido

Como em todo show de k-pop, a última seção demora um pouco para começar e tem os integrantes usando camisetas do merchan oficial da turnê. É nesse espaço também que as homenagens do fandom para o grupo são feitas com cartazes agradecendo pela existência e importância deles na vida de todos ali presentes.

Sempre muito agradecidos, os integrantes repetem o que está escrito no cartaz: "We will see you moa there shining tomorrow"; nós vamos ver vocês moas brilhando amanhã.

Após quase três horas de um show grandioso, com uma produção de alto nível, muitas coreografias, dançarinos, figurinos e shows de luzes e efeitos, os cinco membros se despedem extremamente agradecidos, não sem antes abrirem o coração falando do medo que sentiam antes de começar essa nova etapa, mais arriscada, maior e melhor.

"Estava com muito medo de perder a voz" disse Taehyun. Pois não perdeu, e ainda finalizou o show com muito sucesso cantando "Miracle".

O grupo agora levará a turnê aos Estados Unidos para uma série de onze shows em oito cidades, durante todo mês de maio e um pedaço de junho. Por aqui na América Latina, seguimos esperando o nosso momento chegar.