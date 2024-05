Hans decide revelar segredo sobre a morte de Frida em 'Família É Tudo'

No capítulo de terça-feira (7), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus socorre Netuno. Tom se compromete a ajudar a tia de Gina. Hans decide contar para Mila o que houve na noite em que Frida desapareceu.

Vênus conversa com o médico que atende Netuno no hospital. Gina decide falar sobre Mathias para Tom. Paulina toma seus medicamentos escondida de Brenda. Vênus estranha a preocupação de Catarina e suas ex-madrastas com o rapaz que ela atropelou.

Andrômeda e Chicão namoram no ônibus de viagem. Elisa tenta seduzir Júpiter. Lupita descobre que a família de Elisa está falida. O médico avisa a Vênus sobre o estado de saúde de Netuno.