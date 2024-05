Doja Cat vai ao Met Gala de lençol molhado, diamantes e rímel borrado

Doja Cat, 28, marcou presença no Met Gala, maior evento de moda do mundo, em Nova York, nos Estados Unidos, com um lençol molhado. A rapper também usava diamantes e rímel borrado.

O que aconteceu

A rapper apostou em um primeiro look na saída do hotel The Mark. A cantora usava uma toalha branca e posou para fotos com o look diferentão.

Na chegada ao Metropolitan Museu of Art, palco do Met Gala, ela apareceu com um novo look. Doja vestia um "lençol" molhado para o evento de gala desta segunda-feira (6).

Rosto e acessório. A rapper ainda apostou em uma maquiagem borrada. Ela usou um rímel que sujava todo o rosto. Nas orelhas, a cantora ostentava brincos de diamante.

Met Gala 2024: Doja Cat usa look diferente em premiação Imagem: Getty Imagens: Theo Wargo/GA

O look de toalha da rapper teve inspiração em uma cantora. Doja apostou em uma recriação de Lady Gaga, quando se preparava para o Oscar de 2019.

Os looks da rapper renderam comentários nas redes sociais. "Doja Cat saiu do banho e foi direto para o Met Gala enrolada em uma toalha, como pode", escreveu uma usuária do Twitter. "Doja Cat simplesmente só tomou um banho com a roupa e foi para o evento", disse outro. "A Doja Cat saiu do banho e nem deu tempo de se arrumar, coitada", brincou mais um.