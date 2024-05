Marcelo Gouveia é torturado seminu em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de terça-feira (7), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Marcelo Gouveia (José Loreto) é torturado seminu por Blandina (Luisa Arraes).

O que vai acontecer

Após levar um golpe do vilão em Salvador, a loira chega em Lapão da Beirada e invade o quarto de hotel do melhor amigo de Artur (Túlio Starling). Bladina dá um golpe na cabeça do homem e diz: "Isso é pouco pra ti, cabra safado".

Depois disso, a moça prende Marcelo sem camisa embaixo de um chuveiro, onde as gotas cairão uma a uma sobre a cabeça dele. "Cadê o meu dinheiro?", questiona ela.

Gouveia se desespera com as gotas caindo. "Me tira daqui! Fecha direito esse chuveiro!", grita. "Tu vai sofrer gota a gota. Até ficar doido. Pra aprender a não roubar pessoas honestas", responde a vilã.

Ele continua implorando: "Eu vou enlouquecer aqui, mulher!".

Nesse momento, Blandina vê uma mensagem no celular do ex-amante sobre a turmalina paraíba. "Eu tô de olho nessa pedra... A gente pode fazer um acordo", diz ele. "Quer dizer que uma capiau qualquer, uma matuta, conseguiu descobrir uma jazida dessa pedra?", pergunta a trambiqueira.

Ao descer para o saguão do hotel, deixando Marcelo preso no quarto, Bladina conhece Quinota (Larissa Bocchino). "Quinota... Que nome lindo!", afirma a falsa.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.