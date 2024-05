Look milionário de Bruna Marquezine no MET Gala tem inspiração na infância

Bruna Marquezine, 28, é uma das celebridades a comparecer no MET Gala 2024, que acontece nesta segunda-feira (6) Metropolitan Museum of Art, em Nova York, em Nova York.

O que aconteceu

A atriz brasileira apareceu com um look milionário no evento. Ela escolheu um vestido longo branco, do estilista Tory Burch, para sua estreia no evento.

Ela mostrou nas redes sociais que a inspiração desse vestido vem da infância. No Instagram Stories, Marquezine compartilhou uma imagem na qual aparece usando um vestido de gala branco, além de coroa na cabeça, quando era criança.

As joias, no entanto, foram o que mais chamou atenção nas redes sociais — por serem avaliadas em mais de R$ 4,5 milhões. A brasileira optou por colocar três brincos e dois anéis da marca Tiffany & Co. Os brincos são produzidos com platina, ouro amarelo de 18 quilates e diamantes, enquanto os anéis são de ouro branco com diamantes e platina com diamantes, segundo a Quem.

Sapatos da Giuseppe Zanotti completam o look de Bruna Marquezine, a estrela de "Besouro Asul". A grife italiana de luxo já foi usada por nomes, como Kate Moss e Taylor Swift.

Look de Bruna Marquezine no MET Gala tem inspiração na infância Imagem: Reprodução/Instagram