Madonna dá presente para ritmistas mirins que tocaram no show

Além do prestígio, os ritmistas mirins que tocaram com Madonna no show realizado na praia de Copacabana no último sábado, 4, ganharam um presente muito especial da cantora americana.

Segundo Markinhos, um dos jovens que estavam na apresentação, o grupo, que contava com 20 pessoas, recebeu um tênis avaliado em R$ 400 para a apresentação e ainda puderam ficar com ele após o show.

"Obrigado, vovó Madonna pelo airforce que tu deu pra cada um de nós. A alegria das crianças ao saber que ficaríamos com o tênis foi impagável", escreveu ele em suas redes.

Os jovens foram comandados por Pretinho da Serrinha, que foi apelidado por Madonna como Little Black. O nome pegou entre os meninos, que rapidamente passaram a se chamar de Tropa do Little Black: "No primeiro dia de ensaio com a Madonna, ela chegou e não conseguia dizer ‘Pretinho’. Então querendo acabar com a confusão, disse ‘é Little Black’. Aí pegou", contou o músico durante sua participação no Fantástico.