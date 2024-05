Soninho de mega luxo: cama de R$ 5 milhões é objeto de desejo dos ricaços

Pode uma cama chegar a custar mais de R$ 5 milhões? E se você tivesse este saldo na conta, pagaria por ela? É inevitável não se fazer estas perguntas ao se deparar com o mais novo lançamento do mercado, a cama Grand Vividus — uma invenção opulenta feita de materiais naturais, como pelagem de cavalo.

O modelo em questão é, na verdade, um conjunto com base, colchão e cabeceira, da marca de luxo Hästens, que já era célebre e ficou ainda mais famosa após estrelar seu próprio episódio da série da Netflix "Emily em Paris".

Na trama, a marqueteira americana tem que criar uma campanha criativa para a etiqueta sueca fundada há 172 anos e acaba colocando uma cama também caríssima na Place Dalida, uma praça conhecida no meio do pitoresco bairro de Montmartre, onde parisienses e turistas podem chegar, deitar e fazer fotos.

A cama de mais de R$ 5 milhões da marca sueca de luxo Hästens Imagem: Divulgação/Hästens

A cama de um milhão de dólares (cerca de é invenção do arquiteto e designer celebrado do universo do luxo Ferris Rafauli e do time da marca. A parceria entre Rafauli e a Hästens já tinha dado origem, em 2020, à primeira versão da Grand Vividus com apenas colchão e base, lançada com muita fanfarra e na época avaliada em US$ 660 mil — ou R$ 3,345 milhões — segundo a revista especializada Architectural Digest.

Nem bem saiu do papel após 10 anos de trabalho, a Grand Vividus havia ido parar na mansão do rapper Drake em Toronto, que também tem projeto assinado por Rafauli. Agora, a versão completa, com direito à cabeceira, eleva o modelo e o preço da etiqueta ainda mais. Segundo a grife, todo o trabalho da cama é feito artesanalmente e com materiais de primeira como couro, madeira polida, suede e detalhes em latão.

A versão inteiramente preta, sem roupa de cama, da Grand Vividus Imagem: Divulgação/Hästens

O colchão, por sua vez, também é preparado artesanalmente com pelagem da cauda do cavalo, lã e algodão. Já a cabeceira é estofada com pelagem de cabra angorá e arrematada com popelina nas laterais.

A Grand Vividus é inteiramente feita a mão e demora para nossos mestres artesãos — alguns que já estão com a marca há mais de 40 anos — mais de 600 horas para montar e costurar a mão cada colchão e sua base inspirada em um baú , justificou para a AD o diretor da Hästens para o MadaLuxeGroup, Bradley Belen.

O modelo é disponibilizado em quatro cores: preto "sombra", azul tradicional, carvão "fantasma" e argila natural. Exclusivíssimo, ele só foi disponibilizado em um showroom da marca nos EUA, em Houston, no distrito de River Oaks, conhecido pela clientela de classe alta. No Brasil, a marca sueca não possui suas próprias lojas, por isso, interessados precisam entrar em contato direto com a divisão internacional da Hästens para consegui uma.

Segundo a empresa, o alto custo é um investimento na saúde. Conheça mais detalhes da cama milionária: