Após pedido, ex-BBB Lucas Henrique alcança 1 milhão de seguidores

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O ex-BBB Lucas Henrique, conhecido como Buda no Big Brother Brasil 24, alcançou um milhão de seguidores. O carioca chegou ao número após fazer um apelo nesta sexta-feira (26).

O que aconteceu

Ele pediu uma força aos fãs para conseguir alcançar a marca no Instagram. Na manhã desta sexta, ele disse: "A expectativa tá grande, falta um pouquinho para a gente chegar a um milhão de seguidores", afirmou.

O carioca alcançou o número depois de um desabafo sobre falta de trabalhos após o BBB 24. O ex-BBB contou que o pós-programa anda fraco e sem trabalhos como influenciador. "Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível".

O professor de educação ainda acredita que o grupo Pipoca sai do Big Brother Brasil em desvantagem. "Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos".

Lucas tem uma equipe de seis pessoas para seguir carreira como influenciador. "Estou devendo todas elas. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno".