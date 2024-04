Micheli Machado diz que passou perrengue no início do BBB 24: 'Desespero'

Micheli Machado, 42, participou nesta sexta-feira (26) do programa Splash Show. Conhecida por novelas como "Quanto Mais Vida, Melhor!" e "Todas as Flores", ela dividiu com Mari Gonzalez, 30, o comando do Rede BBB neste ano e fez reportagens de rua com os fãs do reality.

Micheli conta ter passado um certo apuro em suas primeiras reportagens externas sobre o BBB 24. "Foi desafiador. A primeira vez que fui para a rua foi a que mais fiquei com medo. Ia falar com a galera e eles diziam: 'Quero falar, mas não sei direito se gosto ainda dos participantes'. O que era óbvio, porque o programa estava começando. O pessoal ainda não queria se colocar no lugar de escolher alguém."

Em certo momento, porém, ela diz ter sentido que era preciso enfrentar esse receio e "ir para cima" da missão que lhe fora dada. "O diretor e a produtora também falavam com as pessoas e tudo o mais... Mas chegou o momento em que comecei a ficar em desespero e falei [para mim mesma] que, se eu não usasse o meu 'clima' para falar com as pessoas, não ia ter matéria. Aí fui eu mesma abordar as pessoas para falarem comigo, nem que fosse por pena. [risos]."

Michele endossa, entretanto, que essa realidade se transformou completamente no decorrer do reality. "Depois que o programa já estava andando, não conseguíamos entrevistar todas as pessoas. Começou a juntar uma galera em volta, a formar uma grande muvuca, [todos] pedindo para falar. Umas figuras maravilhosas!"

Fãs ou não, brasileiros devem reconhecer relevância internacional de Anitta

Anitta, 31, lançou na madrugada desta sexta-feira (26) seu álbum "Funk Generation". A cantora dá início em maio à sua primeira turnê mundial, que passará por 13 países e promete "espalhar a energia do funk brasileiro pelo mundo".

Leão Lobo festejou como Anitta vem reconstruindo a imagem do funk e da cultura nacional fora do Brasil. "Ela vai viajar praticamente o mundo inteiro mostrando o funk brasileiro. Anitta tem essa coisa de luta, de batalha — não só por si, mas pelo funk, que sempre foi algo tido como 'maldito'. Ela conseguiu vencer com o funk — no Brasil e agora no mundo."

