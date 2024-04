Dono do Summer Breeze garante edição do festival em 2025 no Brasil

O festival de rock Summer Breeze, que acontece em São Paulo (SP), conta com a sua segunda edição em 2024. De acordo com o dono do evento, Márcio Sinzato, em entrevista a Splash no primeiro dia de shows, a edição de 2025 no país já está garantida.

"O Summer Breeze 2025 está fechado, vai acontecer. É uma alegria imensa poder dar este presente para os fãs de rock. É um tipo de som que não tem festivais estruturados. Geralmente os fãs de rock alternativo e pop têm mais sorte nesse sentido", diz.

Sinzato, que assumiu a gestão do festival na edição de 2024, é dono da marca de camisetas Consulado do Rock. Antes, o evento pertencia a Free Pass Entretenimento.

O empresário ainda conta que a edição de 2026 também está praticamente fechada, faltando apenas alguns detalhes para a confirmação.

"Já fechamos com algumas bandas para 2026. A expectativa é que possamos confirmar em breve", conclui.