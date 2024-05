Vocalista do The Calling foi sequestrado 2 vezes, uma delas no Brasil

Alex Band, vocalista do The Calling, conta que foi sequestrado e teve o rosto reconstruído. O crime aconteceu após fazer um show em Michigan, nos Estados Unidos.

Fui sequestrado e me levaram para o meio do nada. Iriam me deixar morrer, então acho que dei sorte. Me colocaram em uma van, pegaram o meu dinheiro, joias, telefone... Quebraram a minha cara com um taco de metal. Precisei reconstruir ela cirurgicamente. Os meus dentes são todos falsos, não tenha mais gengiva. Depois de um ano, eles foram presos.

Alex Band, em entrevista ao The Noite

Para piorar o cenário, Band foi diagnosticado com Parkinson em 2001. "Fui diagnosticado com Parkinson quando tinha 29 anos. Começou na minha mão. Se você trabalha e festeja demais, isso pode se desenvolver mais cedo. Foi o que aconteceu com o Michael J. Fox [ator] e comigo. A única diferença é que ele não tinha tantos remédios na época que foi diagnosticado, então continuou a deteriorar. Tive muita sorte de ter remédios incríveis e melhorei", contou a Danilo Gentili.

O músico conta que quis tornar a doença em algo positivo. "A benção é que consegui transformar isso tudo em algo positivo, em música. O primeiro single do nosso disco novo chama-se 'Stand Up Now'. Fala literalmente de quando consegui me levantar depois do Parkinson. Não veja a hora das pessoas ouvirem esse disco com muitas músicas incríveis.'

Antes disso, quando estava no auge do sucesso com o The Calling, Alex Band revela que também virou refém no Brasil. "Foi em Florianópolis, em 2008. Acabamos de tocar no show. Aí nossos seguranças contratados tiraram as armas e disseram: 'Queremos cinco mil dólares em espécie'."

A gente disse: 'Não temos dólar em espécie. Pode ser em reais?'. Eles queriam dólar e não deixavam irmos embora, mas achamos uma forma de fugir do camarim em que estávamos presos. Subi uma escadaria, pulei de uma janela e fui parar no teto. Chamei ajuda, a embaixada americana se envolveu e conseguiram tirar os caras da banda. Eles ficaram com os nossos equipamentos, ao invés da gente. E, de fato, acho que receberam os 5 mil dólares para devolver os instrumentos.

