Estrela do afropop, Ayra Starr mostra rebolado e cai no funk no C6 Fest

Um MC anunciou, com pompa, Ayra Starr "diretamente de Lagos, Nigéria". Faz sentido A nigeriana Ayra Starr não carrega à toa esse codinome. Aos 22 anos ela é uma estrela do afropop com milhões de plays em hits como "Rush" e "Commas".

Seu sucesso meteórico extrapola os afrobeats. Ela já gravou feat de cumbia com o astro Rauw Alejandro ("Santa").

Sensual, num vestido feito com a bandeira do Brasil, Ayra entrega um show de dança e simpatia, além da música. O MC DJ puxou coros de "go, Ayra", enquanto a cantora e quatro dançarinas preenchiam o palco.

Seu afropop muitas vezes se funde no r'n'b americano de Destiny's Child e traz referências claras de Rihanna. Mas ela tem alma própria e uma presença fortíssima de palco. Charmosa, ela chamava o público pra cima: "Vocês não precisam conhecer a música, só me deem a sua energia".

Ayra Starr durante show no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

E teve o hit de cumbia gravado com Rauw Alejandro: "Sim! Vou te ensinar iorubá, ok?". Então ela começou a ensinar para que em coro a plateia cantasse "If you get a problem ma gbe sunmomi" — algo como se você tiver um problema, não traz pra mim. Falante, ela foi convidando o público a escutá-la com atenção.

Se no instrumental algumas passagens são um pouco clichê (o sax dá aquele mood de sensualidade forçada), a destreza vocal compensa, como pudemos conferir na música "21": "Quero terminar esse show com novos superfãs", ela disse, elogiando o coro da Arena Heineken.

Ayra Starr no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

E não é que teve funk? O DJ soltou o "Bonde das Maravilhas", e Ayra pode mostrar que rebolar a raba começou na África com certeza.

"Eu estava meio nervosa que ninguém me conhecesse aqui, mas vocês conhecem essa música, né? Disse, antes de tocar o hit "Commas".

E não podia faltar seu maior hit, "Rush". Ali deu pra ver que o afrobeat já caiu no gosto do brasileiro. Entregou dança, força vocal, energia e simpatia.

Impossível não comparar com Rihanna, mas aos 22 anos e com uma carreira apenas começando, pudemos ver uma superstar no começo de sua explosão. Agora é com ela.