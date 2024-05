Ferrugem é confirmado em programação do Rock in Rio 2024

O cantor Ferrugem é a nova atração confirmada do Rock in Rio deste ano. Ele tocará no Palco Sunset no domingo de festival, no dia 19 de setembro,.

O que aconteceu

Ferrugem vai ser atração no mesmo dia que artistas como Mariah Carey, Gloria Gaynor e Zeca Pagodinho, que também se apresentarão no mesmo palco.

Os Gilsons serão convidados especiais durante o show.

Ferrugem já havia participado de outras edições do Rock in Rio anteriormente. Em 2022, ele protagonizou o primeiro grande show de pagode do festival com Thiaguinho, após ser nomeado Embaixador do Espaço Favela.

Nesta semana, o cantor lançou a parte dois do projeto ao vivo que celebra os seus 10 anos de carreira.

O Rock in Rio já divulgou os line-ups dos palcos New Dance Order e Espaço Favela, além de completar os dias 19 e 22 de setembro no Palco Sunset.