Gianecchini aparece como drag queen e é alvo de ataques preconceituosos

Reynaldo Gianecchini, 51, compartilhou com os seguidores a preparação para interpretar uma drag queen no teatro e foi vítima de comentários preconceituosos.

O que aconteceu

No Instagram, postou alguns cliques caracterizados como a drag e anunciou: "Ontem foi dia internacional da luta contra LGBTfobia! As fotos são da preparação para viver uma drag em 'Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical'. Eu tenho muito orgulho de fazer esse espetáculo e estou louco para vocês virem com a gente!".

Alguns exaltaram a beleza do ator. "Fica lindo de qualquer jeito", salientou uma fã. "Que sorriso verdadeiro e com verdade genuína", declarou outro.

No entanto, outros teceram críticas e fizeram comentários preconceituosos. "Decepcionada é pouco, meu namorado de infância se tornou isso", escreveu uma. "Que triste, um homem tão lindo desse", opinou outra.

Diante dos ataques, fãs defenderam Reynaldo Gianecchini. "Legenda: luta contra LGBTfobia... comentários homofóbicos, agressivos. Que triste ver que as pessoas são infelizes nesse nível", rebateu um. "Quanto comentário amargo, ele já falou sobre sua sexualidade, para que tanta crítica?", questionou uma.