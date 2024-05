'A Infância de Romeu e Julieta': resumo dos capítulos de 20 a 24/05

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 20 de maio

Glaucia demite Enzo da Monter Holding por desconfiança. Na estufa dos Campos, Vera pede a Clara um orçamento de uma essência original; Clara demanda um tempo para pensar na proposta. Mariana fica brava com Clara, já que a mãe cogita prestar serviço à Vera. Branca aceita sair com Fausto; ela pretende descobrir se Fausto é o admirador secreto do bairro. Enzo fala para Leandro que Glaucia realizou transações suspeitas com o dinheiro da Monter Holding. Glaucia avisa a Fred que se ele sair de casa também deve sair da empresa da família; Fred decide terminar e sair da sua residência.

Terça-feira, 21 de maio

Leandro solicita uma auditoria nas contas da Monter Holding. Julieta descobre que Mariana terminou com Mauro. Em um tenso diálogo, Mariana acha Vera audaciosa por pedir um serviço à Clara. Vera relembra o roubo de Mariana e a rival afirma que o verdadeiro ladrão pode ser um Monteiro. Leandro e Bernardo conseguem a senha do computador de Glaucia. Em conversa com Bassânio, Leandro reconhece que errou como pai de Glaucia, que depois da morte da esposa ele mergulhou no trabalho e não deu atenção à filha. Leandro entende que deu mais atenção a Bernardo.

Quarta-feira, 22 de maio

Dona Branca leva Chilique e Fê Dengosa para o encontro com Fausto. Vitor sugere à Glaucia para fazer a última transferência com um valor alto e sumir temporariamente da empresa. Vera aparece no apartamento de Glaucia e se depara com Vitor no local; Vera quer investigar mais sobre Glaucia. Bassânio visita Daniel e Julieta e declara que vai pedir Pórcia em casamento, que quer construir uma família e uma casa; Bassânio diz que tem uma pergunta importante para fazer aos dois.

Quinta-feira, 23 de maio

Bassânio convida Daniel para ser o padrinho de casamento e Julieta a daminha de honra. Vera desabafa com Bernardo e desconfia que Glaucia tenha roubado a joia dela no passado. Com sonho de ser músico, Fred vai até a gravadora de Thomas Roth para pedir uma oportunidade. Diego leva Julieta na pista de skate e apresenta Letícia Bufoni; Julieta anda de skate com um dos maiores nomes da história do esporte. Téo deseja fazer aula de tênis, mas Amanda não tem condições para pagar; Téo pensa em pedir pro Bernardo, mas Amanda o impede. Vera solicita para Pórcia buscar uma pasta em sua casa, quando chega ao local, ela visualiza um porta-retratos com a foto de Vera usando o colar, a mesma joia que avistou no pescoço de Glaucia um tempo atrás.

Sexta-feira, 24 de maio

Romeu entra com Dimitri, Ellen, Ian e Nath no Mundo da Imaginação para encontrar os cinco livros perdidos de Shakespeare. Hélio fica bravo com Chilique e Fê Dengosa porque eles não se comportam em casa. Bassânio pede conselho para Leandro sobre o pedido de casamento e quer saber como fazer isso. Lívia pergunta para Julieta se ela sente algo a mais por Diego. Hélio quer saber quando Branca vai procurar uma outra casa para morar.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.