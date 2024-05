Marisa Orth tira 'folguinha' para curtir festival: 'Gosto de música boa'

Marisa Orth tirou este sábado (18) para curtir uma "folguinha" em clima de música.

A atriz, que está ensaiando para duas peças de teatro, prestigiou o C6 Fest, que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. "Vou sair em turnê com as duas [peças]", contou em entrevista ao Splash.

Ela ainda disse que, nesta semana, está sem compromissos como atriz — e sobrou tempo para aproveitar o festival.

Neste sábado, ela pretende assistir ao show da dupla britânica Soft Cell, que se apresenta no Brasil pela primeira vez em quase 40 anos de carreira. Já na programação de domingo (19), Marisa planeja ver o show de Preta Gil.

Fã declarada de festivais, a atriz também revelou que Stevie Wonder — que esteve no festival em 2023 — não saiu de seus fones de ouvido durante a semana. "Eu gosto de música, todo tipo de música", afirmou.

Veja abaixo a programação do festival