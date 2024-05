Roberta Miranda faz show praticamente VIP na Virada Cultural de SP

Roberta Miranda fez um show praticamente VIP na Virada Cultural de SP, na tarde deste sábado (18), no palco da Arena Capela do Socorro, na zona sul da cidade.

O que aconteceu

Os fãs da rainha do sertanejo chegaram com antecedência para o show da artista. A cantora, que já lotou teatros e participou de festivais em estádios, não imaginaria um público tão pequeno para um show em São Paulo. Por volta das 17h, a artista subiu ao palco da Arena Capela do Socorro, na zona sul da cidade.

A apresentação foi praticamente VIP. Quase 300 pessoas estavam perto das grades e sentadas em puffs, um pouco mais afastadas do palco, que viram a apresentação.

Roberta Miranda sobe ao palco na zona sul de SP para Virada Cultural Imagem: Júlio Boll/UOL

Os admiradores da cantora, é claro, amaram o momento especial. Edmilsa Pereira, 54, é cantora e veio de Iguape, no litoral sul de São Paulo, para conferir o show a convite da filha Sara Pereira, 34. "Roberta é uma artista que considero de família, canto desde sempre nos festivais, tá na veia", comemorou.

Edmilsa e a filha Sara prestigiam show de Roberta Miranda na Virada Cultural Imagem: Júlio Boll/UOL

Para a aposentada Maria de Fátima Lourenço, 65, o evento é motivo de festa: foi a primeira vez que viu Roberta tão de pertinho. Mesmo animada com o momento, enquanto aguardava sentada na grade, ela refletia que é preciso mais atenção da população.

Acho que tinham que investir menos na Virada, os artistas deveriam devolver o valor do cachê. Esse dinheiro tinha que ir para a saúde, termos hospitais com mais qualidade. Maria de Fátima Lourenço

Maria de Fátima comemora a oportunidade de ver de pertinho Roberta Miranda pela primeira vez Imagem: Júlio Boll/UOL

Na plateia, tambem havia jovens LGBTQIA+, que vieram para enaltecer a representatividade de Roberta. "Além de ser uma figura que lembra muito a minha mãe, que tem dificuldades para andar e não pode vir, a Roberta é uma figura LGBTQIA+ que aproxima as pessoas dos LGBTQIA+. As pessoas precisam disso, de mais cultura", apontou a analista de Rh Fabíola Magalhães, 21.

Além de Roberta Miranda, a Arena Capela do Socorro recebe, ainda neste sábado, as apresentações musicais de A Dama, Billy SP, Ilê Aiyê e Michel Teló. O local também sedia a intervenção Naifactory - Corujas.

Fabíola Magalhães fala da representatividade de Roberta Miranda Imagem: Júlio Boll/UOL

Show

Durante o show, Roberta interagiu com a intérprete de Libras e também com o público. O público reagiu e aclamou a rainha do sertanejo.

A cantora também levou um cachorrinho para destacar o resgate no Rio Grande do Sul. Sob o palco, a artista levou o bichinho Severino para representar o resgate dos pets no estado gaúcho.

E vamos resgatar muito mais por lá, o Severino só tem 137 mil pessoas no insta, é brincadeira? Roberta Miranda

Roberta Miranda faz show na Virada Cultural de SP Imagem: Júlio Boll/UOL

Roberta Miranda conversa com intérprete de libras em show Imagem: Júlio Boll/UOL