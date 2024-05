Virada Cultural da Solidariedade tem 'camarote' na quebrada

A Virada Cultural da Solidariedade 2024, que acontece hoje e amanhã em São Paulo, contou com um "camarote VIP" na Arena Parelheiros.

Vista privilegiada. Ivan Nascimento, 36, assistente de logística, Fabiano Norba, 36, motorista de caminhão, e Paloma Oliveira, 31, pedagoga, assistiram às passagens de som tomando cerveja na laje de casa — a poucos metros do Palco Parelheiros, zona sul da capital paulista.

O clima em são Paulo é de começo de garoa, mas não impede a alegria do trio. "Fica tranquilo, moço repórter. Está vazio agora, mas até a noite enche tudo. Eu nunca fui na Virada Cultural do centro porque é longe, sabe? Mas agora, eu e meus amigos estamos com a virada na porta de casa", afirmou Ivan, que veste uma camisa da Argentina e está sentado em uma cadeira de praia.

Atraso na programação. O Palco Parelheiros tinha previsão de show às 15h, da Banda Mel, ícone do lotado Carnaval da Bahia. No entanto, às 16h30, o grupo ainda não dava sinal de entrada no palco.