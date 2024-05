Da lama ao vinho: casal fã de festivais celebra regalia no C6 Fest

Casados há 21 anos, Artur de Almeida, 44, e Lausanne de Almeida, 48, curtem o C6 Fest pela primeira vez e já começaram os trabalhos com um vinho.

A gente adora vinho, compramos um espumante, que celebra momentos especiais. Depois vamos pros drinks e chopes Lausanne de Almeida

O que aconteceu

O casal mora em Viçosa, Minas Gerais, e viajou 12 horas de ônibus para ver Soft Cell ao vivo. Artur escuta a dupla de pop desde os 6 anos.

Primeira vez no Brasil e provavelmente única. Eu nem imaginava na minha vida ver o softcell ao vivo. Me pegou de surpresa Artur de Almeida

Dos perrengues às regalias. Os dois enfrentaram a lama no Lollapalooza de 2024 e agora curtem a natureza no parque Ibirapuera. "A gente ficou meio traumatizado com a lama. O segundo dia do Lolla eu olhei pro tênis e falei 'lixeira', não tinha como recuperar", ri Artur, que confessou ter lembrado do perrengue assim que entrou no Ibirapuera, na tarde deste sábado (18).

A esposa garante que valeu a pena e que os dois festivais são muito diferentes: "Não tem como prever a chuva"

Casal se une pela música. Lausanne diz que o marido "apresentou a boa música" e ela o acompanha. "Eu vou em show desde 94. No meu primeiro show eu fui barrado, eu era menor de idade".

Artur estava na plateia de shows de Nirvana e Red Hot Chillipeppers em 1995 e The Cure em 1996. Já Lausanne era fã de rock nacional e passou a curtir música internacional depois que conheceu o marido. "Consegui arrastar ela pro show do Iron Maiden em 2019".

Lausanne arrastou o marido pra ver Marisa Monte no Primavera Sound e Titãs no Lollapalooza. O próximo show nacional vai ser Capital Inicial no estado em que o casal vive.