MC Paiva: Jovens chegam cedo e recebem apoio da mãe para ver show de perto

Fãs do MC Paiva chegaram cerca de uma hora antes do show para ficar próximo à grade e ver o cantor de perto. Alguns jovens contaram até com o apoio da mãe na Arena São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, durante a Virada da Solidariedade de São Paulo, neste sábado (18).

O que aconteceu

Lincoln Henrique Alves dos Santos chegou por volta das 16h. O estudante do Ensino Médio de 17 anos, que mora na Vila Nova Curuçá, foi o evento com dois amigos para assistir pela primeira vez um show de funk ostentação de MC Paiva. "Eu gosto do estilo de música e as letras são muito boas", diz Santos.

A estudante do Ensino Médio Rafaela Ramos, 16, gastou 40 minutos para chegar à Arena. Acompanhada de uma amiga, ela planeja assistir apenas o show do funkeiro ostentação. "Cheguei uma hora antes para ficar na frente do palco para conseguir ver o MC Paiva de perto. Na grade fica mais fácil de tirar foto dele para postar no Instagram", afirma Rafaela.

Já a gestora financeira Debora Rodrigues, 42, estava próxima à grade do palco principal da Arena São Miguel para guarda lugar para a filha, Sofia Rodrigues, 14, e as duas amigas adolescentes. "Vim trazer esses três 'B.O.s' para assistir ao show do MC Paiva. Fico na grade guardando lugar para elas, que ficam toda hora andando. Ela escuta as músicas todos os dias em casa, já decorei todas as letras", diz, rindo.

Sofia conta que a mãe às vezes reclama quando pede para ir aos shows. "Mas ela sempre leva e guarda lugar para mim e as minhas amigas perto do palco", completa.