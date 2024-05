Regina Duarte é advertida após postar fake news sobre enchentes no RS

Regina Duarte, 77, foi advertida pelo Instagram por postar informação falsa sobre a atuação do governo Lula (PT) em relação às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Duarte postou vídeo mentiroso de que o presidente Lula teria rejeitado ajuda de Portugal para auxiliar os gaúchos. Ao acessar a postagem no perfil da atriz, o internauta se depara com o aviso da plataforma de que a publicação é falsa e direciona para a matéria de uma agência de checagem que explica por que o vídeo é fake news.

Gravação compartilhada pela atriz é do político de extrema-direita português André Carlo Amaral Ventura. Nas imagens, ele mente ao dizer que o governo brasileiro "não quer que Portugal envie" doações para o Rio Grande do Sul.

Ao repostar o vídeo, Regina Duarte disse não entender por que Lula "não aceita ajuda humanitária" para os gaúchos. "Será que ainda não caiu a ficha de que estamos vivendo uma guerra? E por que razões se recusa apoio real, material, de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha", completou a artista.

Regina Duarte já recebeu outras advertências do Instagram por seu histórico de publicações falsas. A plataforma, inclusive, já colocou um alerta para quem tenta seguir o perfil da atriz pelas reiteradas "informações falsas" replicadas por ela.

Regina Duarte postou notícia falsa sobre as enchentes no Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução

Entenda por que é falso

Diferente do dito no vídeo publicado pela atriz, o governo Lula aceitou as doações enviadas por Portugal para o Rio Grande do Sul. O Palácio do Planalto informou que articulava junto com companhias aéreas e empresas de navegação o transporte de 200 toneladas de donativos arrecadadas por Portugal.

Muita desinformação tem sido disseminada com mentiras sobre o esforço do governo brasileiro para ajudar a população gaúcha. Diferentemente do que alegam esses conteúdos falsos, não houve recusa por parte do Governo Federal de doações advindas de Portugal para o RS.

— Governo Federal em nota

Governo federal isentou doações enviadas de outros países. Para facilitar a chegada dos donativos aos gaúchos arrecadados no exterior, o governo brasileiro isentou os impostos. O Ministério das Relações Exteriores também tem recebido doações em suas embaixadas ao redor do mundo para enviar ao estado gaúcho.

As doações encaminhadas do exterior pelos modais aéreo e aquaviário poderão ser despachadas por meio de Declaração Simplificada de Importação em papel (DSI formulário), Declaração Simplificada de Importação e Declaração de Importação destinadas ao estado do Rio Grande do Sul ou algum de seus municípios que estarão envolvidos na destinação das mercadorias doadas. Dessa forma, essas doações estarão isentas de impostos.

— Governo Federal em nota