Tudo pelo Soft Cell: fãs acampam na grade para 1º show da banda no Brasil

Formado em 1978, o Soft Cell se apresenta em solo brasileiro pela primeira vez neste sábado (18). Eles são uma das principais atrações do C6 Fest, que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Para não perder a oportunidade de ver Marc Almond e David Ball de pertinho pela primeira vez, um grupo de fãs se apossou da grade assim que os portões do festival se abriram, por volta das 14h. "Vamos revezar na hora de ir ao banheiro, para não precisar sair daqui", contou Ana Paula Pessoa, 49, que veio de Recife, no Pernambuco, apenas para este show. Ela estava acompanha do namorado, Gabriel Guedes, 30, com quem iria contar para continuar grudada na primeira fileira.

C6 Fest: Ana Paula e Gabriel Guedes guardam o show de Soft Cell Imagem: Bruna Calazans e Leticia Parron

Alessa Bonomi, 25 e o namorado, Gabriel Zenguen, 23, ocupavam a outra ponta da grade, também para assistir ao Soft Cell. Ela é a fã, e arrastou o parceiro para lhe fazer companhia na maratona. Eles vieram de Campinas, interior de São Paulo. "Essa é a minha primeira vez em um festival. Estava com medo de não pegar grade, estava nervosa, mas acabou dando tudo certo". Eles chegaram em São Paulo por volta das 11h da manhã.

O sentimento que motivou os fãs a se esforçarem para garantir um lugar na grade é, justamente, o anseio por assistir ao show da banda pela primeira vez. Apesar dos mais de 40 anos de carreira, o duo nunca tinha dado o ar da graça pro aqui. "Quando fiquei sabendo que ia rolar o show, economizei cada centavo para vir. Não sei quando isso vai acontecer de novo. Sou fã há muito tempo", disse Alessa.

A recifense já veio ao C6 Fest em 2023, e este ano é a primeira vez do namorado. "Estou achando tudo muito diferente do que eu já vivi. Muito organizado, fácil de transitar". Com a ideia de que ver o Soft Cell será uma experiência única (e provavelmente sem repeteco), eles pesquisaram preços de passagem para economizar ao máximo na vinda. "Sou professora e pago meia, e meu namorado é estudante", comemora ela por mais uma economia.

O Soft Cell se apresenta na Tenda MetLife às 19h20.