Virada Cultural arrecada doações para as vítimas das enchentes do RS

A Virada Cultural que ocorre neste sábado (18) e no domingo (19) em várias regiões de São Paulo arrecada doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A Virada Cultural do Pertencimento, que passou a se chamar da Solidariedade, está com pontos de coleta espalhados pela cidade. "Sob o lema 'Unidos pela Solidariedade: a Virada Cultural de um só país', o evento arrecada doações para o Rio Grande do Sul por meio de tendas de coleta disponíveis em todas as 12 arenas, em cada acesso de entrada", disse o comunicado.

"A prefeitura convida a todos os participantes a fazerem uma contribuição voluntária de um quilo de alimento não perecível, garrafas de água potável, ítens de higiene e limpeza", informou.

Demais pontos de arrecadação ao longo do evento. A Secretaria Municipal de Cultura ainda informou que teatros, bibliotecas, museus, centros culturais e casas de cultura também receberão doações de águas, produtos de higiene e alimentos não perecíveis.

Ponto de arrecadação de doação ao RS na Arena Parelheiros, em SP Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Virada Cultural de SP

A Virada Cultural de SP ocorre no próximo sábado (18) e domingo (19). O evento é uma maratona de 24 horas com 22 palcos em 12 regiões de São Paulo.

O evento é totalmente gratuito com uma lista grande de artistas. Entre eles estão Joelma, Julian Marley, Pabllo Vittar, Djonga, Ara Ketu, Dennis e Matuê estão entre as principais atrações. O palco principal será montado no Vale do Anhangabaú, região central, e pode conferir a lista aqui. A programação foi dividida por arenas em vários bairros.