Dinheiro de ativações do C6 Fest irá para vítimas das chuvas no RS

Os três patrocinadores do C6 Fest — C6 Bank, Heineken e MetLife — vão redirecionar os recursos que utilizariam para ativação de suas marcas no festival. O dinheiro será repassado para instituições que estão apoiando vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Festival ocorre neste fim de semana em São Paulo.

O que aconteceu

As marcas optaram por não fazer ativações para apoiar as famílias afetadas pelas chuvas, diz comunicado.

Os estandes das marcas, que ficariam espalhados pela área do evento, darão lugar a totens que exibirão mais detalhes sobre a iniciativa. Os totens também exibirão um QR Code com a chave Pix das instituições, para quem estiver no evento e desejar fazer uma doação.

Ao menos três instituições vão receber apoio. O C6 Bank destinará os recursos que seriam empregados em seu estande para a Fundação Amor Horizontal. A Heineken escolheu doar para a instituição Visão Mundial. Já a MetLife direcionará seus recursos para a Associação Prato Cheio.